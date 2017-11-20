Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakan Vang Yi’nin Arakan konusunda teklif ettiği üç aşamalı planın Myanmar ve Bangladeş tarafından kabul edildiğini söyledi.

Teklifin mevcut krizi tamamen çözmesini beklediklerini kaydeden Sözcü Lu, tüm tarafların sıkı çalışmasıyla ilk aşamanın amacının kısmen başarıldığını söyledi.

Vang Yi’nin Bangladeş ve Myanmar ziyaretinde söz konusu devletlere sunduğu plan, ilk etapta bölgede ateşkesin sağlanarak düzen ve istikrarın temin edilmesini, ikinci etapta tüm tarafların Myanmar ve Bangladeş arasında yapılacak görüşmeleri ve müzakere yoluyla bir çözüm bulmalarını desteklemesini, üçüncü etapta da uluslararası toplumun Rohingyaların kalkınmasına yardım etmesini kapsıyor.

Myanmar’ın ev sahipliğinde bugün başlayan Asya ve Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantı’sına katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Rohingya konusuna vurgu yapılması bekleniyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 620 bini geçtiği bildiriliyor. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan en az 3 bininin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.