Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık saldırıda kimsenin zarar görmediğini kaydedilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olaya duyarsız kalmayacağını umut ediyor. Saldırının hangi gruplar tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir bilgi açıklanmadı.