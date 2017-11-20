Bakanlık saldırıda kimsenin zarar görmediğini kaydedilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olaya duyarsız kalmayacağını umut ediyor. Saldırının hangi gruplar tarafından gerçekleştirildiğine dair net bir bilgi açıklanmadı.
Şam'daki Rus Büyükelçiliğine saldırı
20.11.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki Rus Büyükelçiliğine havan saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Etiketler : suriye,şam,rus büyükelçilik,
521262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521262.aspx
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