Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar 60 bin Haitiliye ABD'de yaşama ve çalışma olanağı tanıyan program için belirlenen sürenin son olarak Temmuz 2019'a kadar uzatılacağı, Haitililerin bu tarihe kadar ülkelerine geri dönmeye hazırlanmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Haiti'de koşulların kayda değer şekilde iyileştiği de vurgulandı.

ABD Kongresi üyeleri ve Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise yönetimi, Trump yönetiminden programın 18 ay uzatılmasını talep etmişti.

2010'da 7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Haiti'de nüfusun neredeyse dörtte biri, günde azami 1,23 dolarla geçiniyor.

BM, geçen ay Haiti'deki barış gücü misyonunu sonlandırmıştı.