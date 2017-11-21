Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Somali hükümeti ile koordinali yürütülen operasyonlarda, terör örgütü El-Şebab’a karşı yerel saat 10.30’ta başlatılan hava saldırısında 100’den fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Somali ile koordinali yürütülen operasyonlarda yerel saat 10.30’ta Mogadişu’nun kuzeybatısında terör örgütü El-Şebab kamplarına başlatılan hava saldırısında 100’den fazla militan öldürüldü. ABD Kuvvetleri, Amerikalıları korumak ve terörist saldırılarını devre dışı bırakmak için tüm yetki ve uygun önlemleri kullanmaya devam edecek" denildi.
100’den fazla militan öldürüldü
21.11.2017 - 22:58 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Afrika Komutanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da terör örgütü El-Şabab’a karşı başlatılan hava saldırısında 100’den fazla militan öldürüldüğünü açıkladı.
Etiketler : mogadişu,somali,el-şabab,
521558 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521558.aspx
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