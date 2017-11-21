Kerkük’ün güneyindeki Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 23’e yükseldi. Saldırıda 80 kişinin yaralandığı belirtilirken, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.