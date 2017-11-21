Kerkük’ün güneyindeki Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 23’e yükseldi. Saldırıda 80 kişinin yaralandığı belirtilirken, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Irak’taki saldırıda ölü sayısı 23’e yükseldi
21.11.2017 - 23:09 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Selahaddin şehrinde pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 23’e yükseldi.
Etiketler : ırak,selahaddin,
521561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521561.aspx
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