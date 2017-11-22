Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nden yapılan ve UNODC Başkanı Fedotov’un ifadelerine yer verilen açıklamada, Libya’da insanların köle pazarlarında satılmasına sert tepki gösterildi.

Açıklamada, Fedotov’un insanlık dışı uygulamayı kınadığı ve Libya yönetiminden konunun ivedilikle soruşturulmasını talep ettiği kaydedildi.

Fedotov, açıklamada, “Libya’da köle pazarlarının faaliyet gösterdiğine dair haberler karşısında dehşete düştüm ve çok öfkeliyim. Genç erkeklerin ticaret ürünü olarak satıldıklarına dair görüntüler yalnız şoke edici değil, aynı zamanda 21’inci yüzyılın yüz karası. Sorumluların derhal bir açıklama yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, UNODC’nin uluslararası insan kaçakçılığı ile mücadelede Libya hükümetine her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizildi.