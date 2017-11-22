Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük'ün 15 kilometre kuzeydoğusundaki Leylan kasabası yakınında toplu mezarın bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kerkük Valisi Rakan Sait, AA muhabirine, ''Kerkük'ün kuzeydoğusunda kimlikleri henüz tespit edilemeyen ve toplu halde defnedilen onlarca ceset ortaya çıktı.'' ifadesini kullandı.

Bölge halkının yoğun şikayet ve ihbarlarının güvenlik güçlerince değerlendirilmesi üzerine toplu mezarın ortaya çıktığını belirten Sait, ''Cesetlerin 2003'ten bu yana kentteki faili meçhul cinayetlerin kurbanları oldukları tahmin ediliyor.'' dedi.

Toplu mezar ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için bir komisyon oluşturulduğuna dikkati çeken Kerkük Valisi, ''Sağlık Müdürlüğü, Valilik Güvenlik Komisyonu ve Belediye tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelemeler başlatılacak.'' diye konuştu.