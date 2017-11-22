Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri çok sayıda İsrail polisinin korumasında Doğu Kudüs'ün İseviyye, Şuafat ve Beyt Hanina mahallelerine geldi.

Ekiplerin söz konusu mahallelerde Filistinlilere ait biri meskûn durumda, ikisi yapım aşamasında olan 3 evi buldozerlerle yıktığını aktarıldı.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Abdullah El Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre, İsrail makamları, geçen yıl Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı.