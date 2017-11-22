Kerkük’ün güneyindeki Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısının 25’e yükseldiği açıklandı. Saldırıda yaralanan 80 kişinin tedavi gördüğü belirtildi. Kerkük Valisi Rakan Sait, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti. Öte yandan, saldırıyı üstlenen olmadı.