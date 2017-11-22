Kerkük’ün güneyindeki Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısının 25’e yükseldiği açıklandı. Saldırıda yaralanan 80 kişinin tedavi gördüğü belirtildi. Kerkük Valisi Rakan Sait, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti. Öte yandan, saldırıyı üstlenen olmadı.
Irak’taki saldırıda ölü sayısı 25’e yükseldi
22.11.2017 - 18:32 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Selahaddin kentinden pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.
Etiketler : ırak,bombalı saldırı,Selahaddin,
521833 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521833.aspx
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