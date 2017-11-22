Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, evinin önünde toplanan Lübnan halkına hitap etti. Hariri, "Ülkemizin istikrarını ve her Lübnanlının güvenliğini korumanın önemi adına hepinize teşekkür ediyorum ve Allah’a şükrediyorum. Tüm Lübnan’ı, Bekaa’yı, Sidon’u, Lübnan Dağı’nı tüm bölgeyi ve Lübnan’ın tümünü savunacağız. Biz ılımlı ve istikrarlı insanlarız. Biz ülkemizden daha değerli değiliz, ilkemiz değişmez sloganımız, Lübnan her zaman önce gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Michel Aoun’la görüşen Hariri, Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine istifasını ertelediğini söylemişti. Başbakan Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı açıklamada "can güvenliği" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. Hariri istifa açıklamasında kendisine suikast düzenlenmesinden korktuğunu söylemiş, İran’ı bölgede "yıkım tohumlarını ekmekle" suçlamıştı.