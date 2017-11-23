Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al Sani, devlet televizyonuna verdiği röportajda, abluka uygulayan ülkelerle Katar arasında sınır, gümrük veya güvenlik konularında herhangi bir anlaşmazlığın olmadığını ifade etti.

Başbakan Al Sani, krizin arkasındaki gerçek hedefe ilişkin, "Sözde anlaşmazlığın sebebi, Katar'ın uluslararası ve bölgesel başarıları, insani konulara ve bölgenin istikrarına verdiği destek ile halkların taleplerine duyduğu saygı ya da Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak oluşu mu yoksa içişlerimize müdahale mi? Aslında krizin amacı belli ve herkes artık görüyor ki hedef Katar'ın içişlerine müdahaledir. Bu ise Katar halkının kırmızı çizgisidir ve kabul edilemez." dedi.

Krizin çözümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Al Sani, şunları kaydetti:

"Katar'ın egemenliği ve içişlerine müdahale etmeme koşuluyla krizin tek çözüm yolu diyalogdur. Katar'a abluka uygulayan ülkelerin herhangi bir yargısı varsa kanıtını ortaya koysun ki karşılıklı saygı çerçevesinde tartışalım."

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.