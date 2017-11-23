Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya donanmasının sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınında, Orinoco Nehri'nde iki tekne battı. Olayın ardından kaybolan 10 kişinin aranması çalışmalarına başlandı.