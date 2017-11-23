Kolombiya donanmasının sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınında, Orinoco Nehri'nde iki tekne battı. Olayın ardından kaybolan 10 kişinin aranması çalışmalarına başlandı.
Kolombiya Venezuela sınırında 2 tekne battı: 3 ölü, 7 kayıp
23.11.2017 - 04:45 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması nedeniyle kaybolan 10 kişiden 3'ünün cesetlerine ulaşıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : kolombiya,tekne battı,3 ölü,yaralı,
521909 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521909.aspx
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