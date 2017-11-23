Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna’daki savaş boyunca komutanlığını yapan eski Sırp komutan Ratko Mladic’in (74) karar duruşması yapıldı. Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan mahkemede duruşma başlamadan önce Türkiye ve dünyadan birçok yayın kuruluşu canlı yayınlar yaptı. Dava, Bosna Hersek’te neredeyse hayatın durmasına yol açtı. Ülkede yaşayanlar, şehir meydanlarına kurulan dev ekranlardan ve televizyonlardan karar duruşmasını gözlerini kırpmadan takip etti.

HÂKİMLERE KÜFRETTİ

Dava, Mladic’in sağlık durumunun kötü olması sebebiyle toplamda 530 gün sürmesine rağmen 4 yıla yayıldı. Doktorlarının ‘tansiyonu yükseldi, kararın açıklanması ertelensin’ talebinin kabul edilmedi ve duruşmaya devam edildi. Karar açıklanmaya başlandığında hâkimlere bağıran ve küfreden Mladic salondan çıkarıldı. Hâkimler Konseyi Başkanı Alphons Orie, “Bosna Kasabı” olarak bilenen Mladic’e “insanlığa karşı suç işlemek”, “soykırım yapmak” ve “savaş kanunlarını ihlal etmekten” müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildiğini açıkladı.

10 MADDEDEN SUÇLU BULUNDU

Eski Sırp komutan iddianamedeki 11 maddenin 10’undan suçlu bulundu sadece; Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde “soykırım suçu işlendiği” maddesinden hüküm giymedi. Mladic, 1995 yılında ülkenin doğusundaki Srebrenitsa’da yapılan ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin öldürüldüğü soykırımın yanı sıra başkent Saraybosna’da 1992-1995 yılları arasında sivillere yönelik keskin nişancı saldırıları ve bombardımandan suçlu bulundu. “Soykırım” suçunun yanı sıra “insanlığa karşı suçlar” başlığı altındaki sürgün, yok etmek, öldürmek, sınır dışı etmek ve insanlık dışı eylemler suçlarından ve ayrıca “savaş kanun ve geleneklerini ihlal etmek” başlığı altında öldürmek, terör, sivillere karşı hukuka aykırı saldırılar ve esir almak suçlarından ceza aldı.

TEMYİZE GÖTÜRECEK

Kararın açıklanmasıyla birlikte ekranların karşısında bulunan binlerce kişi hem acıları tazelendiği hem de Sırp kasabının hak ettiği cezayı aldığı için gözyaşlarına boğuldu. Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toplanan Srebrenitsalı anneler ise karar açıklanınca birbirlerine sarılıp ağladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El-Hüseyin ise kararı “adalet için çok önemli zafer” olarak nitelendirdi. Mladic’in savunma avukatı ise davayı temyize götüreceğini duyurdu.

100 bin Boşnak katledildi

Yugoslavya’nın dağılması sonrasında 1992’de başlayan ve 1995’te sona eren savaşta 100 binden fazla Boşnak hayatını kaybetti. Aradan 22 yıl geçse de Srebrenitsa’da hâlen toplu mezarlarda bulunan birçok cenazenin kimliği belirlenip yeniden toprağa veriliyor. Son olarak bu yaz 71 kurban defnedildi. Savaşın ardından Ratko Mladic, hakkındaki suçlamalar sebebiyle kayıplara karıştı. 16 yıl gizlenerek yaşayan Mladic, 2011’de Sırp polisi tarafından küçük bir köyde yakalandı. Bugüne kadar 161 kişi yargılandı ve 83 kişi mahkûm edildi. 56 kişi cezasını çekerken 19 kişi beraat etti ve aralarında eski Sırp lider Slobodan Miloşeviç’in de bulunduğu 7 kişi yargılama sonuçlanmadan hayatını kaybetti.