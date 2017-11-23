Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, İngiltere'nin ICTY'nin kararını güçlü bir şekilde desteklediği ve Mladic hakkındaki müebbet hapis cezasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Aynı açıklamada ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, "Bugünkü karar, ne kadar denerlerse denesinler, vahşet yapanların adaletten kaçamayacağını gösteriyor. Ratko Mladic'in Srebrenitsa'daki soykırımdan mahkum edilmesi, hayatlarını kaybeden binlerce insanı geri getirmeyecek ama bu acıların mimarlarının hesap vereceğini gösteriyor. 1990'larda Balkanlar'da işlenen zulümler, Avrupa'nın en karanlık dönemlerinden biri oldu. Bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak üzere bir arada durmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ICTY, Mladic'e soykırım dahil savaş suçlarından müebbet hapis cezası vermişti.