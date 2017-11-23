Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki bir firma aracılığıyla Suudi Arabistan'a giden Osmaniyeli Suat Mutlu (35) iki ay çalıştıktan sonra işten çıkarılınca ülkesine dönemedi.Gönderdiği videoda, hiçbir yetkiliden bilgi alamadığını belirten evli ve 2 çocuk babası Mutlu, “İstanbul’da bir Türk firmasının aracılığıyla Arabistan’ın Arar bölgesine geldim. Orada 2 ay çalıştım. 2 aydan sonra vizem çıkmadı beni göndermelerini istedim göndermediler, 25 gün orada beklettiler beni. Ondan sonra Riyad'a getirdiler. Toplam 90 gündür buradayım hiçbir gelişme yok. Hiçbir yetkili arayıp sormuyor. Ne uçak biletim var ne vizem ne de pasaportum var elimden aldılar. Devlet büyüklerimden, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanımdan beni Türkiye’ye götürmelerini istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. Tek başıma burada kaldım Allah rızası için yardımcı olun” diyerek yardım istedi.

İnşaatlarda işçilik yapan Hüsnü Mutlu’nun (60) 7 çocuğundan biri olan, İslam (6) ve Hira (3) adlarını taşıyan 2 çocuk sahibi Suat Mutlu’nun eşi Hatice Mutlu, “Eşim 4 ay önce Suudi Arabistan’a çalışmaya gitti. Pasaport sorunu çıkınca 2 aydır çalıştırmadılar, geri de göndermediler. Biz burada 2 çocukla perişan olduk, mağdur olduk. Çocuklar babalarını istiyorlar, çocuğum dua ediyor 'Allah’ım babamızı gönder' diye. Bir an önce gelmesini istiyoruz, şirket yetkilileri sürekli olarak oyalıyor, 'bekleyeceksiniz' diyorlar. Eşimi başından savıyorlar 2 aydır aç susuz geziyor. Bir an önce eşimin evine çocuklarına kavuşmasını istiyorum” dedi.

Göz yaşlarına hakim olamayan anne Feyziye Mutlu ise, “Allah için peygamber için bize yardım etsinler. Başbakanımızdan yardım bekliyorum. Bizler burada perişan olduk, oğlum orada perişan oldu, rehin kaldı. Artık oğlumun hasretine dayanamıyorum” diye konuştu.Babasının özlemini dile getiren 6 yaşındaki İslam Mutlu da, babası ile internet üzerinden görüştüklerinde “Seni çok seviyorum eve geleceğim” dediğini söylediğini belirterek, “Babamı özledim eve gelsin” dedi.

Acılı baba Hüsnü Mutlu, oğlunun 17 yıldır çeşitli şirketlerde çalıştığını ifade ederek, "17 sene oldu devamlı şirketlerde çalıştı gidip geldi. Dubai’ye, Irak’a gitti. Bu sefer Suudi Arabistan’a gitti. Orada bir sorun çıkmış. İki ay orada çalışmış iki aydır da rehin tuttular. Ne eve gönderiyorlar, ne de orada bakıyorlar. O orada perişan çocukları burada perişan, anne ve baba olarak biz de perişanız. Şu an Mekke’de Riyad’da internetten konuşuyoruz. Ağlıyor orada hal kalmamış, para da yok, biz de fakir aileyiz. Bizim devletimiz çocuğumuzu Türkiye’ye getirsin” şeklinde konuştu.