Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği suikastte sivil savunma eğitim müdürü Vail El Ömer'in yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yusuf, "İdlib sivil savunma eğitim müdürü, başına ve kalbine isabet eden mermiler nedeniyle hayatını kaybetti. Sivil savunmacının cesedi, aracından bir kilometre uzaklıkta bulundu. Vail, güleryüzlü insandı. Tek isteği sivillere hava saldırılarından kendilerini koruma yollarını öğretmekti. Çocuklar onu çok severdi. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

İdlib'de ağustos ayında da sivil savunma merkezine saldırı düzenlenmiş, 7 görevli yaşamını yitirmişti.

Beyaz Baretliler, adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan kurtulanlara da destek oluyor.