Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, bakanlar kurulunun basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, ülke gündeminin yanı sıra Ratko Mladic'e verilen müebbet hapis cezasını da değerlendirdi.

Eski Sırp komutana verilen müebbet hapis cezasının "örnek niteliğinde" olduğuna işaret eden Plenkovic, kararda dönemin Sırbistan yönetimiyle herhangi bir bağ kurulmamasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Plenkovic, dönemin Sırbistan yönetiminin de işlenen suçların sorumlularından olduğunu savunarak, iddianamede Mladic'in Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde işlediği suçların hiçbirinin yer almamasını da eleştirdi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic de Mladic'e verilen müebbet hapis cezasının, kurban yakınları için kısmen de olsa memnuniyet verici olması temennisinde bulundu.

Hiçbir cezanın, Srebrenitsa'da ya da Bosna Hersek'in diğer bölgelerinde ve hatta Hırvatistan'da öldürülen binlerce insanı geri getirmeyeceğini vurgulayan Kitarovic, Mladic'in Hırvatistan'da işlediği suçlardan da hüküm giymesi gerektiğinin altını çizdi.

"Uyarı olarak hatırlanmaya devam edecek"

Öte yandan, Slovenya Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama ile müebbet hapis kararından duydukları memnuniyeti bildirdi.

Açıklamada, "Srebrenitsa, bir daha böyle bir vahşiliğin yaşanmasına izin verilmemesi için uluslararası topluma bir uyarı olarak hatırlanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin, verdiği bu kararla böylesine büyük suçların asla zaman aşımına uğramayacağını bir kez daha kanıtladığı ifade edilen açıklamada, "Bu karar ayrıca, dünyanın farklı bölgelerindeki savaş suçlularına da hesap verecekleri mesajıdır." ifadesi kullanıldı.