Seehofer'in eyalet başbakanlığından istifa etmesinin ardından göreve  Markus Söder'in geleceği açıklandı.  Seehofer'in partisi Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Birliği'nin 'kardeş partisi'.