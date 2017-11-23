Seehofer'in eyalet başbakanlığından istifa etmesinin ardından göreve Markus Söder'in geleceği açıklandı. Seehofer'in partisi Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokratlar Birliği'nin 'kardeş partisi'.
Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakanı istifa etti
23.11.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer'in görevini bıraktığı duyuruldu.
Etiketler : almanya,bavyera,istifa,
522128 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522128.aspx
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