Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya’nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran tarafından dün imzalanan ortak bildiri doğrultusunda Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığının azaltabileceğine işaret ederek “Böyle bir adımı muhtemelen atacağız.” ifadesini kullandı.

Rusya, Türkiye ve İran arasında dün Soçi’de düzenlenen zirvede imzalanan metinle, üç garantör ülke, Suriye'de şiddetin azaltılması konusunda sağlanan başarının korunması için eşgüdümle çalışmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye’de askerî operasyon sürecinin artık sona yaklaştığını belirterek “Suriye’de artık politik çözüme ilişkin yeni bir etaba girdik.” demişti.