Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir otelde düzenlenen 2017 Arap Bankacılığı Konferansı'nda konuşan Hariri, Lübnan'ın kendi politikasını bölgedeki krizlerden ayrıştırması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece sözde değil bunu hareketle de gerçekleştirmeliyiz." dedi.

"Lübnan'ın istikrarına vurgu yapan ve kardeş Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin sürmesi için temaslarda bulunduğunu" aktaran Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz zorlukları ve dönemi görüyorsunuz. Sadece geçen haftalarda değil geçen senelerde de bunları yaşadık. Ancak artık etrafımızdaki sorunlarla uğraşmak yerine Lübnan'ın çıkarlarını önceleyerek bunun peşinde koşmanın vakti. Etrafımızı saran sorunlar önemli olabilir ancak Lübnan daha önemli."

Lübnan'ın 2017'de yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame de burada yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin 2017'de yüzde 2,5 büyümesini öngördüklerini ifade etti.

Selame bölgedeki krizlere rağmen Lübnan ekonomisinin istikrarlı ve sakin seyrettiğini ve bunun büyümeye olumlu yansımaları olduğunu kaydetti.

Başbakan Saad Hariri'nin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından uzmanlar, Lübnan ekonomisinin zor bir döneme girmesinin beklendiği yönünde görüş bildirmişti.

Başbakan Hariri'nin dün istifa kararını ertelediğini açıklamasının Lübnan piyasalarında olumlu karşılandığı aktarılmıştı.