Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvenin, Suriye krizinin çözümü için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Asya Parlamenter Asamblesi'ne (APA) katılmak üzere Türkiye'de bulunan Laricani, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Soçi'de dün düzenlenen Suriye Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Laricani, "Tahran, Ankara ve Moskova, Suriye'de barışın sağlanması için ortak bir siyasi çözüme varılması noktasında birleşti." dedi.

Laricani, Soçi Zirvesi'nin, Suriye krizinin çözümü için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Elbette bu üç ülke, Suriye halkı yerine karar alacak değil. Onların atacağı adımlar, bu süreci kolaylaştıracak bir yoldur." diye konuştu.

Ali Laricani, Türkiye, İran ve Rusya'nın, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgularken, "Ama maalesef, DEAŞ ile mücadele ettiğini ileri süren bazı ülkeler, aslında bu örgüte gizlice destek verdi." ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandum karşısında gösterdikleri ortak tavra da değinen Laricani, "Irak anayasası, ülkenin toprak bütünlüğünü garanti altına alıyor. Bölgede yeni fitnelere yol açacak bu tür adımlara elbette karşıyız." dedi.

İran Meclis Başkanı, Türkiye ile sahip oldukları iyi ilişkilerin, başkalarına da sorunlarını kavga yerine diyalog yoluyla çözmeleri için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin bölgeyi karıştırmak için terör grupları oluşturduklarını belirten Laricani, söz konusu ülkelerin, hiçbir bedel ödemeden Müslüman ülkelerin enerjisini boşa harcadığına dikkati çekti.

Laricani, bölge halkının parasının, askerî anlaşmalar yoluyla boşaltıldığını kaydederek, "Türkiye ve İran, Amerika'nın bu oyunlarına karşı bölge ülkelerini uyarmalı." ifadesini kullandı.