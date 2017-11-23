Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde toplanan, aralarında öğrenci ve hastaların da bulunduğu Filistinliler, "Ben öğrenciyim, eğitimimi tamamlamak istiyorum", "Refah kapısını açın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler adına konuşma yapan Mahmud er-Rakab, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin hükümetinden Gazze'deki vatandaşlara karşı sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini istiyoruz." dedi.

Refah kapısındaki engellerin sona erdirilmesi ve kapının tamamen açılması için ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Rakab, Mısır yönetimine de kapıyı açma ve geçiş bekleyen kişilere izin verme çağrısı yaptı.

3 günlüğüne "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı

Filistin Yönetimine bağlı Sivil İşler Genel İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nı 25-26-27 Kasım tarihlerinde çift yönlü açacağını iletti." ifadelerini kullanmıştı

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askerî darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı 18 Kasım'da 3 günlüğüne "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.