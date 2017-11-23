Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Münih ve Frankfurt'taki havalimanlarına Yunan emniyetinden ikişer polis görev alacak. Yunanistan'ın talep ettiği düzenlemenin iki ülke arasındaki emniyet iş birliği kapsamında gerçekleştireceği belirtilirken, konuya ilişkin bürokratik işlemlerin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, ihtiyaca göre polis sayısının değişebileceği belirtildi. Alman makamlarınca 12 Kasım'da güvenlik gerekçe gösterilerek başlatılan uygulama kapsamında, Yunanistan'dan gelen yolcu uçakları havaalanlarında özel bölümlere çekilerek tüm yolcuların üstleri ve bagajları didik didik aranması ülkede tepki toplamıştı. Haberlerde, Yunanistan'ın Schengen bölgesinde olmasına rağmen, Almanya'ya seyahat eden Yunan vatandaşlarının Schengen dışından gelen yolcularla birlikte aranmasının büyük rahatsızlık oluşturduğu ifade edilmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff ise yaptığı açıklamada, havaalanlarındaki kontrollerin güvenlik nedenleriyle yapıldığını belirterek, bu yıl içinde sahte pasaportlarla Almanya'ya ulaşan yaklaşık bin kişinin Yunanistan'a geri gönderildiğine dikkati çekmişti.