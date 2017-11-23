Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Kuzey Irak'ı ziyaret talebinin Irak hükûmeti tarafından kabul edilmemesi üzerine Irak ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü.

Alman "Der Spiegel" dergisinin haberine göre, Bakan Gabriel, Irak hükûmeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında uzlaşma sağlamak amacıyla bu ay başında Irak'a ziyaret planladı. Irak hükûmeti, Gabriel'in Bağdat'a gelebileceğini ancak IKBY bölgesini ziyaret etmesinin istenmediğini Almanya Dışişleri Bakanlığına bildirdi.

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in devreye girerek Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştüğü ancak Irak hükûmetinin geri adım atmadığı ifade edildi.

Irak hükûmetinin ısrarı üzerine Gabriel'in, Irak ziyaretini iptal ettiği belirtildi.