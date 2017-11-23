Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hakları Bakanı Martin Nivyabandi, AA muhabirine açıklamasında, ülkede evsiz kalan ve aralarında engelli, dul, öksüz ve albinoların yer aldığı 70 bin kişiye yardım etmek için 380 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Dünya Bankasının verilerine göre, dünyanın en yoksul 5 ülkesi arasında yer alan Burundi'de nüfusun yaklaşık yüzde 65'i yoksulluk içinde yaşıyor.

Burundililerin önemli gelir kaynağı tarım sektöründe ise şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve kuraklık gibi zorlu iklim şartları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

Burundi'deki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın hükûmetle silahlı gruplar arasında 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'ndaki "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı. Kriz, Nkurunziza'nın üçüncü kez seçilmesinden sonra da devam etmişti. Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 400 binden fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Avrupa Birliği, Belçika, Fransa ve ABD, Burundi'de insan haklarının ihlal edildiğini ve siyasi krizin çözümü için hiçbir adımın atılmadığını gerekçe göstererek yardımlarını askıya alma kararı almıştı.