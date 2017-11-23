Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Alfano, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili görüşmenin ardından İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit'in ev sahipliği yaptığı 10. Türk-İtalyan Forumu'nun kapanış oturumunda konuştu.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimi karşısında tepkisini hemen dile getirdiğini belirten Alfano, "Türkiye’yi çok severim. İkili ilişkilere hep çok önem verdim. 2016 Temmuz ayında televizyonda tamamen farklı bir konuda canlı yayın konuğu idim. Türkiye’deki darbe girişimi haberi geldi. Canlı yayında o an, Türkiye’nin egemenliğini savundum. Gerçekten de bunun bir demokratik süreç olmadığını, buna karşı olduğumu söyledim." diye konuştu.

Alfano Türk mevkidaşından övgüyle bahsederek, "Çok güçlü bir liderliği var Çavuşoğlu’nun teşekkür ediyorum bu imkan için. Bu sabah yaptığı konuşmayla bunu belli etti." ifadesini kullandı.

Ev sahipliğinden ötürü Unicredit’e teşekkür eden Alfano, "10 yıldır mevcut olan bu forumu kutluyoruz. Şirketlerimizle sivil toplumumuzla İtalya ve Türkiye olarak uyum içinde çalışıyoruz. İşbirliğini daha da arttırmak niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye ile geçmişi çok eskiye dayanan ilişkileri ve hep iyi partnerlikleri olduğunu belirten Bakan Alfano, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerde hem tarih, hem coğrafya hem kader var. Gelecek için birleşmiş durumdayız. Ben Sicilya’dan geliyorum. Avrupa’nın bittiği Afrika’nın başladığı yerden geliyorum. Benim o olduğum en uç bölgedeki sahillerden biri Türk merdivenleri adını taşır. Çok ziyaret edilen bir yerdir."

İki ülkenin ortak bir Akdeniz kimliği olduğu vurgusu yapan İtalyan bakan, şöyle devam etti:

"Bizim kültürel olarak paylaştığımız hazine var. Bu hazine benim çok önem verdiğim bir kelime etrafında bizi birleştiriyor. O da Akdeniz. Bizim ortak bir Akdeniz kimliğimiz var. Bu deniz bölen değil, birleştiren bir denizdir. Çünkü, Avrupa’da Akdeniz’i yeniden keşfetmek durumundadır yoksa pek çok konuda liderliği kaçıracaktır. Avrupa’nın daha çok Akdeniz’e eğilmesi lazım. Avrupa, Akdeniz ile daha çok ilgilendiğinde refah ve güven gelecektir."

Türkiye’nin 3 milyon Suriyeliye kapılarını açtığını hatırlatan Alfano, "Türkiye, bu konuda çok büyük bir katkıda bulunuyor. Böylece insan ticareti yapan insan tacirlerinin işlerini engellemeye çalışıyor. Bu yapılan insan kaçakçılığını yok etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği konusunda ilerleme kaydetmek istediklerini, bunda çifte amaç güttüklerini ifade eden Alfano, "Hedefimiz çiftedir. Sadece ticareti değil, aynı zamanda yatırımları arttırmaktır. Hedefleri, yatırımlarımızı arttırmamız gerekiyor. Türkiye, bizim için 3. ticari partner. AB dışında, ABD ve İsviçre’den sonra geliyor. Rusya’dan önce. Bunu daha da geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkileri daha da geliştirme vurgusu yapan Alfano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de yatırım yapan her İtalyan girişimci bizim oradaki elçimiz gibidir. Aynı şekilde, İtalya’da iş yapan Türk girişimci de ülkesinin İtalya’daki büyükelçisi gibidir. İster istemez ekonomik ilişkiler kurduğumuz zaman siyasi gerilimleri önlemiş oluyoruz. Çünkü, malın, tüccarın geçtiği yoldan ordular geçmiyor. Tarih bize bunu gösterdi. Bu dersi iyi kullanalım. Daha fazla ticaret yapalım."

Forum sonrasındaki basın toplantısında, Alfano’ya vize serbestisine ilişkin sorulan bir soruya ise İtalyan bakan, bu konuda tamamlanması gereken 7 parametre olduğunu söylemekle yetindi.