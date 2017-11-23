Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dörtlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı Martin Schulz’u makamında kabul etti. Hristiyan Demokratlar (CDU), Hrıstiyan-Sosyal Birlik (CSU) Libareller (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla yaşanan siyasi belirsizliği ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından yapılan ikili görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmayan SPD Başkanı Schulz’un parti yönetimini bugün toplayıp tekrar bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in parti liderleriyle hükümet kurulabilmesi için yaptığı görüşmeler devam ediyor. Başbakan Angela Merkel ile Pazartesi görüşen Cumhurbaşkanı daha sonra Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Liberallerin başkanı Christian Lindner, hükümetin küçük ortağı CSU lideri Horst Seehofer ve bugünde Sosyal Demokrat Parti Başkanı Martin Schulz ile Bellevue Sarayı’nda bir araya geldi.

SPD, Martin Schulz liderliğinde yaşadığı seçim hezimeti sonrası kesinlikle Hıristiyan Demokratlar (CDU) ile koalisyon yapmayacaklarını Martin Schulz ve birçok kez çeşitli politikacılar vasıtasıyla dile getirmişti. Dörtlü koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası SPD’nin koalisyon görüşmelerine katılabileceği SPD içerisindeki bazı milletvekilleri tarafından dile getiriliyor. SPD içerisinde sağ kanat olarak tabir edilen kesim büyük koalisyon için görüşmeler yapılmasına sıcak bakarken, büyük çoğunluk CDU ile koalisyon yapılmaması taraftarı.

Libarellerin dörtlü koalisyon görüşmelerinden çekilmesinin ardından Liberallerin lideri Christian Lindner’in, "Şu an Yeşillerle federal düzeyde güvene dayalı bir işbirliği mümkün değildir” demesi ve yeni seçimler olsa dahi kesinlikle Yeşiller ile bir koalisyon içerisinde yer almayacaklarını dile getirmesi, azınlık hükümeti formülünün de alternatifler arasında olduğunu gösteriyor. Sosyal Demokratlar azınlık hükümeti kurulduğu taktirde kendilerinin belli projelerine dair sözler verilmesi durumunda dışarıdan destekleyeceklerini de federal düzeydeki bazı sosyal demokrat siyasetçiler tarafından dile getiriliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier hükümet kurulabilmesi için yaptığı görüşmelerine aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Sol Parti (Linkspartei) ve çeşitli devlet kurumları ile önümüzdeki günlerde devam edecek.