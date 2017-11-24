Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "4,5 yıldır hapishanede olan babamın sağlık durumu kötüleşmesine rağmen gerekli tıbbi bakımın sağlanmaması konusunda ısrar söz konusu." ifadesini kullandı. Ahmed, babasının hayatından Mısır makamlarını sorumlu tuttu.

Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi ise babasının şeker hastalığının ilerlediğini ve sol gözündeki görme sorunları nedeniyle de özel bir hastaneye nakledilip ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda "hapishaneler baskını" olarak bilinen davanın dünkü duruşmasında hakim, adli tıp doktorunun yardımıyla Mursi'nin sağlık kontrolünden geçmesine ve hazırlanacak kapsamlı bir raporun 10 Aralık'taki celsede sunulmasına karar vermişti.

Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksut ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi'nin şekerinin çok düştüğünü, bu durumun hayati tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Başsavcı Nebil Sadık'ı konuyla ilgili bilgilendireceklerini söylemişti.