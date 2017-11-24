Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya Göçmenlik İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Bogota'daki havalimanında ülkeye yüz binlerce dolarlık banknotlarla girmeye çalışan ikisi Kolombiyalı, biri Meksikalı 3 kişinin yakalandığı duyuruldu.

440 bin dolardan fazla parayı vücutlarına sarmışlar

Açıklamada görevlilerin, ülkeye giriş işlemleri için sıra bekleyen biri kadın iki Kolombiyalıyı davranışlarından ve vücutlarındaki şişkinliklerden şüphelenmelerinin ardından bekleme salonuna aldığı belirtildi.

Üst aramasında söz konusu kişilerin sırt ve karın bölgeleri ile bacaklarına sardıkları 440 bin dolardan fazla paranın ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Meksika uyruklu bir kişinin de çantasındaki özel bölmede yaklaşık 200 bin dolarla yakalandığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.