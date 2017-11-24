Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman Newyork Times gazetesine verdiği röportajda İran dini lideri Hamaney'in "yeni Hitler" olduğunu savundu.

Doğrudan Hamaney'i hedef alan veliaht prens, "Avrupa Hitleri tecrübe etti. Ortadoğu'da yeni bir Hitler istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim, Lübnan Başbakanı'nın İran'ı suçlayarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa etmesinin ardından artmıştı.

SALMAN: GÖZALTINDAKİLERİN YÜZDE 95'İ ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Muhammed bin Salman, çok sayıda prens ve bakanın gözaltına alınmasına ilişkin "Onlara sahip olduğumuz dosyaları gösterdik ve bunları görür görmez (gözaltındakilerin) yüzde 95'i anlaşmaya varmak istedi" ifadesini kullandı.

Salman, prens ve bakanların gözaltına alınmasının 'siyasi rakiplerini' saf dışı bırakmak için bir hamle olduğu yönündeki iddiaların 'saçma' olduğunu söyledi.