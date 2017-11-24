Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya’da hükûmet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) imzaladığı ve taraflar arasında yarım yüzyıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşması birinci yılını doldurdu.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun geçen yıl 24 Kasım’da başkent Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzaladığı barış anlaşmasının ardından Kolombiya’da yaşanan en önemli gelişme, şüphesiz yarım yüzyıldan fazla silahlı geçmişi olan örgütün siyasi partiye dönüşmesi oldu.

Anlaşmanın 30 Kasım’da Temsilciler Meclisinde kabulü ve örgütün ilk militanlarının Şubat 2017’de silah bırakma alanlarına ulaşmasıyla gerçeğe dönüşmeye başlayan barış, bugün Kolombiya’ya, Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) adında yeni bir parti kazandırmış oldu.

Araştırmalara göre, anlaşma imzalandıktan sonra geçen bir yılda asker, sivil ya da militan 2 bin 796 insanın hayatı kurtulan Kolombiya’da, ne kadar destek alacağı bilinmese de bu barış sayesinde FARC Başkanı Londono, 2018 yılında yapılacak seçimlerde devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Barış anlaşması sayesinde askerlerin, devletin daha önce pek varlık gösteremediği 166 kentte FARC tehlikesi olmadan görev yaptığı ülkede, silahlarını bırakarak siyasette varlık göstermek isteyen FARC mensupları ise hukuki tehlikeleri ortadan kaldıracak Özel Barış Hukukunun (JEP) Kongre ve Anayasa Mahkemesince onaylanmasını bekliyor.

Uzun görüşmelerin ve yapılan değişikliklerin ardından tarafların Havana’da 12 Ekim’de yeniden vardıkları ve bugün birinci yılını dolduran barış anlaşması, 24 Kasım’da başkent Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalandı.