Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Sovyet ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Brüksel'de düzenlenen zirve başladı.

Liderler, AB ile Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Belarus ve Moldova arasında Brüksel'de yapılan 5'inci Doğu Ortaklık Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin doğu komşularıyla olan ilişkinin kendileri için "çok önemli" olduğunu söyledi.

Bu ülkelerde insani durumun ve demokratik gelişmelerin kendilerini ilgilendirdiğini belirten Merkel, "Bu komşuluk AB’nin güvenliğiyle ilgili önemli bir konu." diye konuştu.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova ile işleyen ortaklık anlaşmalarına sahip olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Merkel, zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Ukrayna krizini görüşeceğini, bu zor ihtilafta küçük adımlarla ilerleme sağlanmasına çalışacaklarını ifade etti.

Merkel, Azerbaycan ve Ermenistan'la ortaklık anlaşmasının geliştirilmesine devam edildiğini bildirdi.

"Komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istikrar için önemli”

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirvenin AB'nin genişlemesi veya katılımla ilgili olmadığına dikkati çekerek, “Komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istikrar için önemli.” dedi.

Bir soru üzerine, AB ile Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit müzakerelerinde ilerleme sağlandığına işaret eden Juncker, "İngiltere Başbakanı Theresa May’le 4 Aralık'ta müzakerelerde yeterli ilerleme olup olmadığının değerlendirileceği bir görüşme yapacağım." diye konuştu.

"Rusya gibi düşman devletlere karşı gözümüzü açık tutmalıyız"

İngiltere Başbakanı May de "Bu zirvede, güvenlik ve kalkınma gibi ortak zorluklarla mücadelede durumu değerlendireceğiz. Bölgenin büyümesini ve ortak gücümüzü tehdit eden Rusya gibi düşman devletlere karşı gözümüzü açık tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Brexit konusunda, AB ile müzakerelerin devam ettiğini ve AB Konsey Başkanı Donald Tusk’la bu konuda görüşeceğini söyleyen May, "İngiltere, AB'den ayrılacak olabilir ancak biz Avrupa'yı terk etmeyeceğiz ve koşulsuz olarak Avrupa'nın güvenliğini korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.