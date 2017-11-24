Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harare'deki Ulusal Spor Stadyumu'nda gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Mnangagwa, "Ülkemiz geçmişin tutsağı olarak kalmamalı." dedi.

Mnangagwa, daha önce planlandığı gibi gelecek yıl demokratik seçim düzenleneceğini belirterek, Mugabe'nin 37 yıllık iktidarından sonra ülkede yeni bir sayfa açılacağına işaret etti.

Zimbabve'nin siyasi geçmişinin unutulmasını isteyen Mnangagwa, "Devlet geleneği değişmeli, hemen şimdi." dedi.

Mnangagwa, yolsuzlukla mücadele edeceğine dikkati çekerek, ülkedeki yabancı yatırımcılara da güvence sözü verdi.

Mugabe istifa etmişti

Mugabe, 6 Kasım’da Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa'yı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 16 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.

Askerî müdahaleye yaklaşık 5 gün direnen Mugabe, 21 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa kararını gönüllü olarak aldığını belirten Mugabe, kararın Zimbabve halkının refahına yönelik duyduğu endişeden ve yetkinin sorunsuz şekilde el değiştirmesi arzusundan kaynakladığını ifade etmişti.