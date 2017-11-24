Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, ülkesinin Afrikalı göçmen ve sığınmacıları almak için İsrail’le görüştüğünü doğrulayarak, alınacak kişi sayısının 10 bin dolaylarında olacağını söyledi.

Ülkedeki yerel yayın organlarından The New Times’a mülakat veren Mushikiwabo, iki ülkenin anlaşmanın detayları konusunda henüz net bir uzlaşıya varmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İsrail’le Ruanda’ya gelmeyi kabul eden göçmenler ve sığınmacıların bir kısmını almak için görüşmeler yaptık." dedi.

Gelecek kişilerin kamplarda yaşamasını değil normal bir hayat sürmesini istediklerini belirten Mushikiwabo, İsrail'le daha önce yapılan görüşmelerde gelecek sığınmacıların sayısının 10 bin civarında veya bundan biraz daha fazla olmasına karar verildiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Afrikalı göçmenler meselesini sona erdirmek için İsrail'de bulunan 40 bin Afrikalıyı sınır dışı etme şeklinde yeni bir merhaleyi başlattıklarını duyurmuştu.

Haaretz gazetesi ise İsrail’in her sığınmacı için Ruanda'ya 5 bin dolar, ülkeden ayrılan her kişiye ise 3 bin 500 dolar ödeyeceğini yazmıştı.

İsrail'deki sığınmacıların çoğunluğunu Sudan ve Eritreliler oluşturuyor.

Kararı sonrası uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in ülkesine sığınan Afrikalıları göçe zorlama kararının "uluslararası kanunları ihlal" anlamı taşıdığını belirtmişti.