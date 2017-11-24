Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Londra Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oxford Circus istasyonu yakınlarında silahların ateşlenmesi üzerine yerel saatle 16.38'de aldığı ihbar sonrası olay yerine intikal ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, olayın "terörle bağlantılı olabileceği düşünülerek" polisin müdahale ettiği, ölü ya da yaralı bilgisi gelmediği belirtildi. Görgü tanıkları bölgede patlama sesleri duyduklarını, dumanlar ve kaçan insanlar gördüklerini söyledi.

Metro istasyonunun bulunduğu Oxford Caddesi'nde bulunanlar tahliye edildi, buradakilere en yakın binaya sığınmaları uyarısı yapıldı.