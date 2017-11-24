Basın mensuplarının sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Türk partnerlerimizin tutumu dikkate alınıyor" dedi.
Peskov'dan sürpriz mesaj
24.11.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PYD'yle ilgili tutumunu dikkate aldığını ifade etti.
Etiketler : Kremlin Sözcüsü,Dmitri Peskov,Rusya,Türkiye,YPG/PYD,
522448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522448.aspx
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