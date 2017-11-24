Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çipras ödülü alırken “Bu ödül Yunan halkına aittir ben de Yunan halkı adına alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Çipras'a ödülü veren Politique Internationale Dergisi’nin kurucusu Patrick Wajsman da yaptığı konuşmada, “Çipras'ın Yunanistan ve Avrupa yararına kararlar alma cesaretini gösterdiğini" belirtti.

KEMER SIKMA POLİTİKASI



Çipras'ı “inanç ve cesaret sahibi” biri olarak nitelendiren Wajsman "Solun Yunanistan’da güçlü bir siyasi güç olmasını çok az adam başardı. Bunun için kemer sıkma politikasına karşı olanlar için büyük cesarete ihtiyacı vardı.” dedi.

7 yıldır ekonomik kriz yaşayan Yunan hükümeti kreditörlerden milyarlarca euroluk ek yardım alabilmek için emekli maaşlarının düşürülmesini ve vergilerin arttırılmasını yasalaştırmıştı.

Bu karardan en çok etkilenenlerin başında gelen emekliler dün Çipras'ı urgan ipiyle protesto etmişti.

Yunanistan, demir yollarını İtalyanlara satmıştı

Borç batağındaki Yunanistan, limanlarını Almanlara, demiryollarını ise İtalyanlara satmıştı.

Yunan devlet demiryolları yolcu ve kargo taşımacılığı şirketi TRAINOSE, 45 milyon avroya, İtalyan devlet demiryolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane'ye satılmıştı.