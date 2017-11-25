Görüşmede bölgesel iş birliği konuşulduğu vurgulanırken, YPG konusunda karar alınacağı açıklandı ve fikir birliğine varıldığı ifade edildi. Ayrıntılar geliyor...
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama
25.11.2017 - 01:07 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 01:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Görüşmede bölgesel iş birliği konuşulduğu vurgulanırken, YPG konusunda karar alınacağı açıklandı ve fikir birliğine varıldığı ifade edildi. Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : Erdoğan,Trump,
522452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522452.aspx
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