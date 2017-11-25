Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, gece 23.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Nilüfer Çayında meydana geldi. Mustafa Kırgıl(54), bir büfeden aldığı alkol ve muz ile Nilüfer Çayı kenarına geldi. Orada alkol almaya başlayan Kırgıl bir süre sonra dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düştü.



Çevreden geçen vatandaşlar dere kenarında bulunan duvarın üstünde cep telefonu görünce olay yerine gitti. Dereye bir kişinin düştüğünü ve hareketsiz yattığını görenler 112 ve 155 ekiplerini aradı. Olay yerine kısa sürede ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri dereye inerek hareketsiz yatan şahsı kontrol ettiklerinde öldüğünü tespit ettiler. Polis ,olay yerinde incelemede bulunduktan sonra Mustafa Kırgıl’ın cansız bedenini itfaiye ekipleriyle beraber dereden çıkardı. Şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.