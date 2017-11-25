Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The New York Times gazetesinin sorularını cevaplayan Prens, “Ortalığı yatıştırma politikasının işe yaramayacağını Avrupa’dan öğrendik. İran’daki yeni Hitler’in, Avrupa’da, Orta Doğu’da yaşananları tekrarlamasını istemiyoruz” diye konuştu. Salman, bu ayın başlarında başlayan yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan yaklaşık 200 işadamı ve üst düzey yetkiliden çoğunun, mal varlıklarını devlete devretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları konusunda anlaşma sağlandığını da söyledi. Veliaht Prens “Kendilerine yolsuzluklarla ilgili bizdeki tüm dosyaları gösteriyoruz, yüzde 95’i dosyaları daha görür görmez anlaşmak istediklerini söyledi” dedi. Prens Muhammed bin Salman, söz konusu kişilerle yapılan anlaşmalar sonucunda, daha önce söylediği “yaklaşık 100 milyar dolarlık” yasadışı elde edilmiş varlığın devlete döneceğine ilişkin öngörüsünü de yineledi.