Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’da ciplerle gelen teröristler, önce bomba patlattı sonra taradı. Birkaç dakika içinde yüzlerce kişi öldü.Terör bu sefer Mısır’ın Sina Yarımadası’nı vurdu. İnsanlık düşmanları Ariş kentinde cuma namazı sırasında Ravza Camisi yakınında bomba patlattı, daha sonra meydandakileri taradı. En az 235 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Saldırı ile aynı anda dört cipin içindeki camiye ateş açıldı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralılara ilk müdahale camide yapıldı. Görgü tanıklarına göre katiller, ambulansların gelişi sırasında da araçlara ateş etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi saldırıdan hemen sonra acil güvenlik toplantısı düzenledi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Saldırıyı üstlenen bir örgüt olmadı. Ancak DEAŞ üzerinde yoğunlaşılıyor. Yerel kaynaklar saldırının düzenlendiği camiyi ağırlıklı olarak Sufilerin kullandığını söyledi. Terör örgütü DAEŞ da Sufileri dinsizlikle suçlamış ve Sufilere yönelik saldırılar düzenlemişti.