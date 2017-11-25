Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran ile Riyad arasındaki yüksek gerilimi, İran dini lideri Ali Hamaney'i Hitler ile kıyaslayarak daha da tırmandıran Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a cevap geldi.

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İran'a karşı 'toy, akılsız ve ucuz' açıklamalar yapan Muhammed bin Selman'ın (MbS) sözlerinin uluslararası toplum nezdinde 'itibarının olmadığını', dünyada kimse tarafından da ciddiye alınmadığını söyledi.

'MÜTTEFİKLERİ DE RAHATSIZ'



Kasımi ''Maceracı Suudi Veliaht Prensi bölgedeki kötü şöhretli diktatörlerin yolundan giderken onların kaçınılmaz akıbetini hesaba katmalı'' dedi. İranlı sözcü, MbS'nin Lübnan'ın içişlerine karışma skandalının son halkasını oluşturduğu zincirleme hatalarının Riyad'ın geleneksel müttefiklerini bile rahatsız ettiğini belirtti.

'GEÇİŞTİRMEKLE OLMAZ'



Suudi Veliaht Prensi, New York Times gazetesine verdiği mülakatta ''İran'ın dini lideri Ortadoğu'nun yeni Hitler'i. Ama Avrupa'dan Hitler'i teskin politikasının işe yaramadığını öğrendik. İran'daki yeni Hitler'in, eskisinin Avrupa'da yaptığını Ortadoğu'da yapmasını istemiyoruz'' demişti.