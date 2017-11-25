Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soçi'de Türkiye-Rusya-İran arasında Suriye konusunda yapılan anlaşma ve ABD Başkanı Doland Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak artık terör örgütü YPG'ye yardımı keseceklerini bildirmesinin ardından, Ortadoğu konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından sayılan The Independent'ın deneyimli yazarı Robert Fisk'ten çok çarpıcı bir analiz geldi.

Fisk, ABD'nin Orta Doğu'da tamamen etkisizleştiğini yazdı. Bölgede yolsuzluk ve eşitsizliğin ortadan kaldırılamadığına, artık kimsenin insan haklarından söz etmediğine dikkati çeken Fisk, ABD'nin gelecek aylarda Kürtleri de terk edeceğini vurguladı.

Fisk'in makalesindeki dikkat çeken bölüm şöyle:

"Önümüzdeki aylarda terk edilecek, ihanet edilecek veya unutulacak olan Kürtleri ve hepsi üç harfli kısaltmalardan oluşan tuhaf isimli milisleri destekleyen az sayıdaki Amerikan özel güçleri haricinde, ABD gerçekten de bir Cheshire kedisine dönüştü; bazen gözümüzün önünden tamamen kayboluyor. Belki de geriye sadece Cheshire kedisinin gülümsemesi kalacak. Sanırım Ortadoğu’da tek kelimelik bir adı olan tek silahlı güç de Hizbullah. Ve onlar da ‘terörist’ listesinde – ama tabii ki Putin’in, Hizbullah’ın müttefiki Beşar’ı desteklediği Moskova’da değil...

Fakat Ortadoğu’nun yıkılmış ve enkaza dönmüş çehresinde iyimser olmak için pek az sebep var. Ve, El Kaide’nin, sonra DEAŞ'ın ve Irak-Suriye çöllerinin yanı sıra Sina’dan Mali’ye Afrika çapında hâlâ varlığını sürdüren kapüşonlu ve bıçaklı, korkutucu adamların, bu umutsuz kederden ortaya çıktığını unutmamalıyız. Ve bir sonraki canavar ne olacak?..."