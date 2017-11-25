Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yerli otomobilin ardından millî tank için de gaza bastı. 2020 yılına kadar 20 millî tankın üretilmesi hedefleniyor.

ALGI OPERASYONU BAŞLADI

Türkiye'nin mega projelerine her daim engel olmaya çalışan Almanya ise, Altay tanklarına karşı karalama kampanyasına başladı.

"OYUN DIŞINDA KALAMAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Silah Sanayi Birliği Başkanı ve Rheinmetall’in sahibi Armin Papperger, silah ticaretine yön vermeleri gerektiğini Almanya'nın oyun dışında kalamayacağını söyledi.

ALTAY TANKINI KÜÇÜMSEDİLER

Yerli otomobil hakkında küçümseyici açıklamalar yapan Almanlar, Altay tankları için de benzer ifadeler kullandı.

"KÜÇÜK PROJE"

Papperger, Türkiye'nin millî tank projesinin küçük bir proje olduğunu bunun için herhangi bir yatırım yapmayı istemediklerini söyledi.

"SİYASETİN OYUN TOPUYUZ"

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de yatırımlarını etkilediğini ifade eden Papperger, "Biz her zaman bir yere kadar siyasetin oyun topuyuz" dedi.