Libya'nın başkenti Trablus açıklarında yasa dışı  yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 31 göçmene ait cesede ulaşıldığı, 35 kişinin  kurtarıldığı bildirildi. 

Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyyüb Kasım, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Karabulli'nin 20 mil kuzeyinde sahil  güvenlik ekiplerinin 31 kişiye ait cesede ulaştığını, 35 kişiyi kurtardığını  belirtti.

Göçmenleri taşıyan teknenin dün saat 22.00 sularında Karabulli'den  çıktığını ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya varmaya çalışırken battığını ifade eden  Kasım, teknedeki tüm göçmenlerin Afrika ülkelerinden olduğunu ve hayatını  kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu kaydetti.
 
Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca  181 bin 405 göçmen denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçti. Aynı yıl  Akdeniz'e geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında  hayatını kaybetti.