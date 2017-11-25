Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Time dergisinden, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı Time dergisinin kendisini yılın insanı seçtiği iddialarına yanıt geldi. Time dergisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanın yılın insanı seçtiğimiz konusunda yanlış bilgisi var. Time, 6 Aralık’taki yayına kadar seçim hakkında yorum yapmıyor" mesajı yayınlandı.