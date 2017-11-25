Time dergisinden, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı Time dergisinin kendisini yılın insanı seçtiği iddialarına yanıt geldi. Time dergisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanın yılın insanı seçtiğimiz konusunda yanlış bilgisi var. Time, 6 Aralık’taki yayına kadar seçim hakkında yorum yapmıyor" mesajı yayınlandı.
Time dergisi Trump’ı yalanladı
25.11.2017 - 23:48 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini yılın insanı seçtiği iddialarını yalanladı.
Etiketler : donald trump,abd,time dergisi,
522657 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522657.aspx
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