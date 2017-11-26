Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Cıciang eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan liman kenti Ningbo’da bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı. Ningbo şehrindeki Jiangbei bölgesinde meydana gelen patlama sonrası fabrika binasının yıkıldığı belirtilirken ölü sayısının artabileceğinden endişeleniliyor. Çin devlet televizyonundan yapılan açıklamada, patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki binaların camlarının ve duvarlarının da yıkıldığı bildirildi.Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye geldiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.