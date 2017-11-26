Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nottingham kentindeki bir alışveriş merkezinin önüne kurulacak ilk otomatın içinde sandviç, temiz havlu, taze meyve ve çorap gibi evsizlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ürünler bulunacak. Aralık ayının ilk haftasında yerleştirilmesi planlanan otomat makinelerine erişim, izlenebilen kartlar tarafından sağlanacak. Action Hunger ile birlikte çalışan The Friary ekibi, ilk otomata erişim sağlanabilmesi için yaklaşık 100 kişiye, kart dağıtacak. Kart sahipleri, otomatı kullanmaya devam edebilmek için haftada bir defa Friary merkezine gidip kartlarını yenileyecek.