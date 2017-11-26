Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan hükümeti Batumi'de meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden 12 kişi için bir günlük yas ilan etti. Cuma gecesi Batum’daki Hotel Leogrand'da çıkan yangın sonucu 12 kişi öldü 21 kişi yaralandı. Ölenlerden 10'nun Gürcistan, diğer 1 kişinin ise İran vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralılardan 5’inin Tük 1’inin İsrailli, geri kalanın ise Gürcistan vatandaşı olduğu açıklandı. Otelin 22. katında meydana gelen yangının sebepleri araştırıyor.

Öte yandan, ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun da vereceği konser için otele geçtiğimiz gün geldiği ve yangın sırasında da otelin 4. katında otel sahibi Erol Aygören, eşi Fatma Kurtoğlu ve dostları ile yemek yediği öğrenildi. Kurtoğlu ve beraberindekilerin bulundukları kattaki balkona çıkarak dumandan zehirlenmekten kurtuldukları belirtildi.