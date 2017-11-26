Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) ve Ulusal sağlık Sistemi (NHS) ülkenin iki büyük kenti olan Leeds ve Liverpool'da kızamık salgını olduğunu doğruladı.En belirgin belirtileri arasında öksürük ve yüksek ateş olan kızamığın ülkede yayılmasını engellemek için NHS, hastalığın belirtilerini gösteren kişilerin evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir acil durumda aile hekimleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini açıkladı.

NHS'nin çağrısının ardından PHE yetkilileri salgının artmaması için özellikle genç yaş grubu olmak üzere, vatandaşların kızamık aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.PHE Bağışıklık Yetkilisi Doktor Mary Ramsay, "Şu an Leeds ve Liverpool kentlerinde, iki ayrı kızamık salgınıyla karşı karşıyayız. Kentlerdeki salgınla yerel sağlık görevlilerimiz ilgileniyor. Salgından etkilenenler çoğunlukla kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı yaptırmamış çocuk ve gençlerden oluşuyor. Geçmişte çocuklar veya gençler aşılarını yaptırmadıysa, özellikle salgından etkilenmemeleri için aile hekimlerine gidip kızamık aşısı istemeleri gerekli" dedi.